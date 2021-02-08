رسالة دعم من هاني أبو ريدة للأهلي قبل ساعات من مواجهة بايرن ميونخ

وجه هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، رسالة دعم ومساندة للأهلي قبل ساعات من مواجهة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر. وكتب هاني أبو ريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" مواجهة تاريخية ينتظرها الجميع لبطل إفريقيا ضد بايرن ميونخ بطل أوروبا .. بالتوفيق للنادي الأهلي وتشريف الكرة الافريقية والمصرية". يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة تاريخية اليوم عندما يلعب أمام بايرن ميونخ بملعب الريان فى إطار لقاءات نصف نهائى كأس العالم للأندية المقام فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري . ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة والمفتوحة بجانب إذاعتها عبر قناة الكأس القطرية المفتوحة أيضا . وكان الأهلى فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب المدينة التعليمية بربع نهائى مونديال الأندية ، وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد.

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