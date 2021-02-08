وكتب هاني أبو ريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" مواجهة تاريخية ينتظرها الجميع لبطل إفريقيا ضد بايرن ميونخ بطل أوروبا .. بالتوفيق للنادي الأهلي وتشريف الكرة الافريقية والمصرية".
ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة والمفتوحة بجانب إذاعتها عبر قناة الكأس القطرية المفتوحة أيضا .
وكان الأهلى فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب المدينة التعليمية بربع نهائى مونديال الأندية ، وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة دعم من هاني أبو ريدة للأهلي قبل ساعات من مواجهة بايرن ميونخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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