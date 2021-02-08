جالاتا سراي يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

أعلن نادي جالاتا سراي التركي، اليوم الاثنين، عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".

ونشر نادي جالاتا سراي التركي بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد فيه إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا، دون الكشف عن هوية اللاعب.

وأكد النادي أن اللاعب سيخضع للعزل الصحي حتى تماثله للشفاء.

ويلعب لنادي جالاتا سراي، مصطفى محمد، معارًا من نادي الزمالك، حيث لعب له مباراتين وأحرز هدفين حتى الآن في الدوري التركي.