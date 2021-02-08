قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة خيتافي، في الدوري الإسباني لكرة القدم. وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي خط الدفاع : رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - فيرلاند ميندي - تشاست - ميجيل خط الوسط: لوكا مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - مارفين - أريباس - بلانكو خط الهجوم: كريم بنزيما - ماركسو أسينسيو - فينسيوس جونيور - ماريانو دياز

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