واضاف شطه في تصريحات خاصة أن التشكيل الأنسب سيحدده بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لأنه على درايه بحاله اللاعبين والانسب للمشاركه مشددا على أن الأهلي فريق عظيم لا يخوض اي مباراة إلا للفوز
وتابع أن موسيماني عليه أن يعي جيدا أن الاهلي لا يخوض اي مباراة مهما كان المنافس للاستمتاع ولكن لتحقيق الفوز فقط مشددا على أن الأهلي هو بطل أفريقيا ويواجه بطل أوروبا
واكمل أن اللاعبين عليهم أن يخوضوا المباراة بثقه وقوة وبيقين حقيقي بقدرتهم على الفوز لأن الفريق يمتلك افضل اللاعبين وجهاز فني رائع كما ان الفوز أمام الفرق الكبري أمر ليس بجديد عن الاهلي حيث أنه سبق و حقق الفوز أمام بايرن ميونخ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزيمة الفرق الكبري ليس جديدا على الأحمر .. شطة: الأهلى قادر على هزيمة بايرن ميونيخ بهذا الشرط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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