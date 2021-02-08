أوعى الماتش يفوتك.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه بايرن ميونخ الألماني، بعد ساعات قليلة، في تمام الثامنة مساء، خلال المباراة التي ستقام على استاد أحمد بن علي المونديالي ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

وتنقل مباراة الأهلي عبر قنوات الكأس "القطرية 3" تعليق "خليل البلوشي"، والكأس 6 " تعليق أحمد الطيب، وبي إن سبورت 1 وبي إن سبورت HD المفتوحة " تعليق حفيظ دراجي".

ونقدم لكم تردد قناة بي إن سبورت HD المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل:

ويمكن ضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات وفقا للآتي: التردد: 11054، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت المسحة الأخيرة لفيروس كورونا، التي خضع لها لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني جاءت سلبية.

وتقام بطولة العالم بمشاركة " الدحيل القطري " بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري " بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي " بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي " بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال " بطل الكونكاف".