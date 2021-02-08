أحمد فتوح وحمزة المثلوثي ينتظمان في تدريبات الزمالك بعد التعافي من الإصابة

انتظم الثنائي أحمد فتوح وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة. وتعافى الثنائي من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا وتسببت في غيابهما عن الزمالك أمام الاتحاد السكندري.

وتعرض فتوح لإصابة في العضلة الخلفية، بينما تعرض المثلوثي للإصابة في الركبة.

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