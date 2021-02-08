نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز السكة الحديد والمريخ وتعادل زد وخسارة طنطا في جولة مثيرة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج الجولة الثانية عشر للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والفتاة بالقسم الثاني عن تعادل فوز بتروجت على النصر بهدفين مقابل هدف، محمود محبوب فيليكس للفريق البترولي في الدقيقة 10 من الشوط الأول، وأحرظ ميدو العطار التعادل للنصر بالشوط الثاني، وقبل ختام اللقاء خطف بتروجت هدف الفوز بالوقت القاتل عن طريق اللاعب كريم صلاح لالا.

وواصل طنطا مسلسل السقوط على ملعبه بالخسارة بهدف دون رد سجله مدافع طنطا محمد عوض بالخطأ في مرماه في الشوط الأول.

وحقق فريق السكة الحديد مفاجأة بالفوز على فريق بورتو السويس المتصدر، بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق بورتو بهدف نظيف سجله اسلام مسعود في الدقيقة 34 .

وفي الشوط الثاني استطاع عمرو عزت من تسجيل هدفين في الدقيقتين 22 من ركلة جزاء والدقيقة 24.



وتعادل فريق زد على ملعبه مع جمهورية شبين على فريق زد إف س بهدف لمثله حيث تقدم سيد شعبان لشبين في الدقيقة 75 في الشوط الثاني، وأحرز أيمن متولي التعادل لزد قبل ختام اللقاء.

وفاز فريق المريخ على فريق سرس الليان بهدف دون رد سجله أحمد عبد الرازق في الدقيقة 24 من الشوط الثاني.



وتعادل فريق الترسانة مع فريق القناة بدون أهداف.



وفاز فريق كوكاكولا على فريق النجوم 3-0 عن طريق أحمد سعيد بندق ورضا الويشي وجابر سالم، في الشوط الثاني.



وتختتم الجولة الثلاثاء بلقاء منتخب السويس مع فريق الزرقا.

الترتيب المجموعة الثانية 1- بورتو 23 نقطة

2- الداخلية 21 نقطة

3- الترسانة 20 نقطة

4- منتخب السويس 17 نقطة

5- كوكاكولا 17 نقطة

6- المريخ 17 نقطة

7- زد إف سي 16 نقطة

11- بتروجت 16 نقطة

8- القناة 15 نقطة

9- السكة الحديد 15 نقطة

10- سرس الليان 15 نقطة

12- جمهورية شبين 13 نقطة

13- الزرقا 12 نقطة

14- النجوم 11 نقطة

15- النصر 9 نقاط

16- طنطا 7 نقاط