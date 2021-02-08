نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافيينا يستعيد صدارة القسم الرابع ببنى سويف في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم منافسات الجولة الرابعة بدورى القسم الرابع ببنى سويف حيث حصل فريق نجوم مصر بقيادة مديره الفنى محمد لطفى كابوريا على فوزا اعتباريا على نظيره مركز شباب باروط وذلك لعدم حضور فريق باروط لملعب المباراة .
فيما حقق لافيينا بقيادة مديره الفنى عصام عيد فوزا برباعية نظيفة على ضيفه نادى سمسطا بقيادة مديره الفنى احمد رمضان .
وجاءت اهداف لافيينا عن طريق الرباعى ( محمد كيتو وعبد الله عزب وخالد خلف ووليد موهبة ) .
ترتيب المجموعة
1 - لافيينا 12 نقاط .
2 - نجوم مصر 9 نقاط .
3 - نادى سمسطا نقطة .
4 - باروط نقطة .