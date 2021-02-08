أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم منافسات الجولة الرابعة بدورى القسم الرابع ببنى سويف حيث حصل فريق نجوم مصر بقيادة مديره الفنى محمد لطفى كابوريا على فوزا اعتباريا على نظيره مركز شباب باروط وذلك لعدم حضور فريق باروط لملعب المباراة .

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافيينا يستعيد صدارة القسم الرابع ببنى سويف في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية