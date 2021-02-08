نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوكاكولا يُسقط النجوم بثلاثية في "المظاليم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المباراة التي جمعت بين كوكاكولا والنجوم، بفوز كوكاكولا بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والفتاة بالقسم الثاني .





وبدأ فريق كوكاكولا المباراة بالتشكيل التالي : محمد علي ميلا، كريم عرفات، رضا السيد، أحمد سعيد بندق، كريم عبدالنبي، كريم صلاح، أحمد فوزى، أحمد الحسيني، محمود أحمد سعد، محمد يسري، إيريك.



وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد عودة، معتز نجيب، أحمد عبدالمنعم، جابر سالم، محمد علاء لالا، حسام سيد، عبدالله أحمد.



أما تشكيل فريق النجوم ضم كلا من: محمد جمال، أحمد رضا، محمود عمر، فهد أبوالفتوح، حازم إبراهيم، محمود جهاد، خالد جلال، محمد سيد، إسلام محمد، محمد همام، أيمن السيد.



وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد فتحي، ممدوح عبدربه، أحمد فكري، محمود السيد، أحمد سعيد، أحمد علي، محمود زناتي، أحمد حسن.



وجاءت أهداف كوكاكولا بالشوط الثاني، عن طريق أحمد سعيد بندق ورضا الويشي وجابر سالم.

وأدار المباراة الحكم محمد سيد بكر، عاونه إبراهيم منصور، عماد فرج، وحكم رابع هيثم عثمان.

الفوز رفع رصيد الفائز إلى 17 نقطة، وتوقف رصيد الخاسر عند 14 نقطة.



ترتيب المجموعة



1- بورتو 23 نقطة

2- الداخلية 21 نقطة

3- الترسانة 20 نقطة

4- منتخب السويس 17 نقطة

5- المريخ 17 نقطة

6- كوكاكولا 17 نقطة

7- بتروجت 16 نقطة

8- القناة 15 نقطة

9- السكة 15 نقطة

10- زد إف سي 15 نقطة

11- جمهورية شبين 15 نقطة

12- سرس الليان 15 نقطة

13- النجوم 14 نقطة

14-الزرقا12 نقطة

15-النصر 9 نقاط

16- طنطا 7 نقاط

