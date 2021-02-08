تعادل مثير لنادي Z مع جمهورية شبين في دوري القسم الثاني (صور)

ضم تشكيل زد كلا من: وليد توفيق، أحمد دويدار، إسلام رمضان، محمد أحمد كماتشو، كريم بدير، حسني زكي، عبدالله سمير، أحمد عادل، الإفريقي كليف مانديرا، نانا انتوي، محمد شاهين .





وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد شريف، أحمد فتحي، محمد حمدي، عمر رجب، عمر جبشي أحمد فؤاد، شريف أشرف، إسلام عصام، ايمن متولي.

أما تشكيل جمهورية شبين يضم كلا من: أحمد شوقي، مجدي مسعد، أحمد الدماطي، يسري وحيد، سيد شعبان، محمد عزت، ومحمد أبو طالب، وأحمد الشرقاوي، أكرم عبدربه، ، شريف مجدي ، محمود المغربي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من : أحمد المحرات، مصطفى شلبي، ربيع يسري، أحمد عبدالعزيز، محمود عزت، أيمن سعد، محمد خالد ، مصطفى صلاح بليه وأحمد أبو العلا.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق سيد شعبان لفريق جمهورية شبين في الدقيقة 75، وتمكن فريق زد من التعادل عن طريق اللاعب أيمن ندا في الدقيقة 83 من عمر المباراة.



ترتيب المجموعة الثانية



1- بورتو 23 نقطة

2- الداخلية 21 نقطة

3- الترسانة 20 نقطة

4- منتخب السويس 17 نقطة

5- المريخ 17 نقطة

6- كوكاكولا 17 نقطة

7- بتروجت 16 نقطة

8- القناة 15 نقطة

9- السكة 15 نقطة

10- زد إف سي 15 نقطة

11- جمهورية شبين 15 نقطة

12- سرس الليان 15 نقطة

13- النجوم 14 نقطة

14-الزرقا12 نقطة

15-النصر10 نقاط

16- طنطا 7 نقاط