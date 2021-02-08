نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار للزمالك قبل موقعة مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق الزمالك ومدربه البرتغالي باتشيكو، خبرا سارا، قبل مباراة مولودية الجزائر، في الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعاد خماسي الزمالك لتدريبات الفريق، بعد الغياب عن مواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة.

شارك الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، في تدريبات فريقه، اليوم الإثنين، بعد إجازة قصيرة حصل عليها مؤخرًا، بالإضافة لأحمد أبو الفتوح وحمزة المثلوثي، في المران الجماعي، بعد تعافيهما من الإصابة.

وعانى أحمد أبو الفتوح من إجهاد بالعضلة الخلفية، فيما اشتكى حمزة المثلوثي من جزع بالرباط الداخلي للركبة.

كما شارك محمد عبد الغني مدافع الزمالك، في مران فريقه، بعد تعافيه من الإصابة.

وكان عبد الغني، تعرض للإصابة بجرح أسفل الفك خلال مباراة غزل المحلة.

وخضع أشرف بنشرقي، لتدريبات تأهيلية منفردة، على هامش مران الفريق.

ويعاني بنشرقي من إصابة في الضلوع، تسببت في غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري.

وشعر اللاعب المغربي بتحسن خلال الساعات الماضية، ويسعى الجهاز الطبي إلى تجهيزه قبل لقاء مولودية الجزائر.