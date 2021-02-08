نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شتوتجارت يفقد نجمه بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن مهاجمه نيكولاس جونزاليس سيغيب عن الملاعب لمدة نحو ستة أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ.

وأوضح شتوتجارت أن جونزاليس تعرض للإصابة خلال مشاركته في المباراة التي خسرها الفريق أمام باير ليفركوزن 2 / 5 أمس الأول السبت في المرحلة العشرين من الدوري الألماني (بوندسليجا)، وهو ما أسفر عن خروجه خلال الشوط الأول للمباراة.

وتجدر الإشارة إلى أن جونزاليس يشكل ثالث حالة إصابة بفريق شتوتجارت خلال هذا الموسم.

ويحتل شتوتجارت المركز العاشر في الدوري الألماني برصيد 25 نقطة حيث حقق حتى الآن ستة انتصارات مقابل سبع هزائم وسبعة تعادلات.