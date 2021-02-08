بورتو يخسر من السكة الحديد في جولة مثيرة بالقسم الثاني

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

قطار السكة يحطم بورتو ويلحق به أول هزيمة

رأفت أمين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد فوزاً غاليأ على فريق بورتو السويس متصدر المجموعة بقيادة أشرف توفيق بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي السكة الحديد في الجولة الثانية عشر للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والفتاة

دخل فريق السكة اللقاءبتشكيل ضم إبراهيم شعللها،محمد رمزي، أسامة صبحى، أحمد النحاس، المتولى محمود،امير حجازي،فتحى مجدى، سايكو، محمد احمد ريعو، محمود كشلط، محمد العربي

وتواجد في البدلاء

أحمد سعودي، عمر سعد،طع زين، محمود أكمل، محمد ناجح، عبد العليم السيد،

اسلام صلاح محمد رمزي، عمرو عزت

بينما يتكون فريق بورتو من عبد العال محمود، بلال خميس، حسين الحسيني،

محمد منير، كريم سعد،

محمد أحمد عيد،محمود بحيرى ، عمرو اسماعيل،

حسين محمد، اسلام فتحي،

محمود صالح،

وتواجد في البدلاء

مصطفى عبد الستار،احمد حسين،محمد محمود،احمد عباس، عصام عابدين، على احمد حسين، مصطفى مجدي، عبد العاطي عبد العاطي، سيد حمدي

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق بورتو بهدف اسلام مسعود من تمريرة

عمرو اسماعيل في الدقيقة 34 وفي الشوط الثاني تمكن البديل عمرو عزت من تسجيل هدفين الهدف الاول

من ركلة جزاء في الدقيقة 22 والهدف الثاني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25

وبذلك يرتفع رصيد نادي السكه الحديد إلى النقطة 15 محتلا المركز العاشر ويبقى رصيد بورتو عند النقطة

23 محتلا المركز الاول

أدار المباراة تحكيمية الحكم حماده القلاوى حكم ساحة ويعاونه شهاب راشد مساعد أول ومحمد سعيد شيكا مساعد ثانى وحكم رابع اسلام مصطفى وعبد الرحيم حسان مراقب المباراة

ترتيب المجموعة

1- بورتو 23 نقطة

2- الداخلية 21 نقطة

3- الترسانة 20 نقطة

4- منتخب السويس 17 نقطة

5- المريخ 17 نقطة

6- كوكاكولا 17 نقطة

7- بتروجت 16 نقطة

8-زد إف سي 16 نقطة

9- القناة 15 نقطة

10- السكة 15 نقطة

11- سرس الليان 15 نقطة

12- النجوم 14 نقطة

13- جمهورية شبين 14 نقطة

14-الزرقا12 نقطة

15-النصر9 نقاط

16- طنطا 7 نقاط