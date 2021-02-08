يفتح غدا الاربعاء الاتحاد العماني لكرة اليد فترة التسجيل الثانية للاعبين العمانيين والاجانب للموسم الرياضي 2020/2021 حيث سيكون خلال الفترة من 10 فبراير الجاري وحتى 9 مارس القادم ويأتي هذا التقديم بناء على قرار لجنة المسابقات بالاتحاد لرغبة الاندية من اجل تدعيم صفوفها بافضل اللاعبين خلال منافسات دوري الدرجة الثانية ومسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب العاشرة ودوري الدرجة الاولى الذي سينطلق يوم 26 فبراير الجاري بمشاركة 6 أندية وهي مسقط ونادي عمان واهلي سداب والسيب ومجيس وصلالة . كما قررت لجنة المسابقات السامح للأندية بإشراك عدد 2 من اللاعبين مواليد 2002/2003 في المسابقات ويأتي هذا القرار بهدف اكساب هؤلاء اللاعبين الخبرة والاحتكاك مع لاعبي الفريق الاول .

الجدير بالذكر أن فترة التسجيل الاولى كانت خلال الفترة من 9 ديسمبر وحتى 6 يناير الماضيين وقد سمح فيها بتسجيل 22 لاعبا في كشوف النادي من ضمنهم عدد (2) لاعب اجنبي شريطة ان لا يكون من ضمنهم حارس مرمى والسماح لـ5 لاعبين من فئة الشباب اللعب مع الفريق الاول .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا اتحاد اليد يفتح باب فترة التسجيل الثانية للاعبين العمانيين والأجانب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.