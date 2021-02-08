منتخبنا لكرة القدم للصالات يعود للتجمع لمدة يومين أسبوعيا بدءا من مارس القادم بعد إلغاء خطة العمل السابقة

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية :

استطاع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعدد من الاستحقاقات الاسيوية والخليجية خلال الفترة الحالية،وقام يونس الفهدي مدرب منتخبنا الوطني بتقديم رؤية متكاملة حول ما تقتضيه المرحلة القادمة وأولها التوقف عن التجمع خلال الفترة الحالية بسبب الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم بأسره من تفشي جائحة كورونا من جديد ، وبالتالي فقد كان الملف المقدم الى الجهات المختصة بالاتحاد العماني لكرة القدم ضرورة استمرارية المنتخب في التجمع نظرا لغياب دوري عام الصالات في السلطنة وللمحافظة على ما وصل اليه المنتخب من اعداد خلال الفترة الماضية ، حيث تقرر ان يكون هناك تجمع للاعبي المنتخب بواقع يومين من كل أسبوع في شهر مارس القادم .

الاعداد لكأس الخليج

وقال يونس الفهدي مدرب منتخبنا الوطني للصالات : بسبب الأوضاع الراهنة فإن الكثير من الخطط التي اعتمدت قبل نهاية العام الماضي قد تغيرت بسبب الغاء البطولات الاسيوية والتي كان من المفترض ان ينافس فيها منتخبنا الوطني بالإضافة الى العديد من الاستحقاقات التي تنتظر المنتخب خلال الفترة القادمة ، ونظرا الى أنه لم يصلنا اي الغاء لبطولة الخليج والتي ستقام في شهر أغسطس من العام الجاري بالمملكة العربية السعودية ، فإننا ننوي التجمع يومين من كل أسبوع منذ بداية شهر مارس القادم ان شاء الله ، وذلك حتى يتسنى للاعبين استعادة اللياقة البدنية والمحافظة على ما وصلوا اليه من اعداد مهاري وتكتيكي وذهني ، لهذا فإننا ارتأينا ان يكون التجمع بهذا النمط وفق الاحترازات المتبعة ، وبعد المناقشة مع الجهات المختصة بالاتحاد العماني لكرة القدم فقد كان الحل النهائي والأخير في التجمع نظرا لغياب الدوري وكون ان المنتخب يمتلك نخبة من اللاعبين بالإضافة الى اللياقة العالية التي وصل اليها اللاعبون من الصعب استعادتها اذا فقدناها وسنعود الى نقطة الصفر ونبدأ العمل من جديد وبالتالي من خلال التجمع سيكون مواصلة المشوار الذي بدأناه منذ أكثر من عام .

الخطة الفعلية في يونيو

وتابع الفهدي قائلا : وبالنسبة لشهر يونيو سوف نعود للتجمع من خلال المعسكرات الداخلية من جديد بما يتناسب مع الوضع الراهن ووفق ما تقرره اللجان المختصة لذا سيكون هناك متسع من الوقت لبداية مباريات ودية ومعسكرات خارجية ان سنحت الظروف وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة الخليج والتي هي إلى اليوم قائمة ولم نتلق أي تغيير او إلغاء في الموعد ، حيث ان الروزنامة المخصصة في التدريبات التركيز على عدد من النقاط الفنية لبعض المراكز التي سوف يستفيد منها اللاعبون بالإضافة الى تدريبات اللياقة البدنية واستكمال التمارين الفنية .