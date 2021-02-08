العادي يشارك فـي اجتماع الجمعية العمومية للجان الأولمبية العربية

شارك خالد بن علي العادي أمين الصندوق باللجنة الأولمبية العُمانية مساء أمس في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي عقد عبر الاتصال المرئي، بحضور الدكتور فريد بن خميس الزدجالي عضو مجلس الإدارة.

تم خلال الاجتماع التطرق إلى العديد من المواضيع من بينها استعراض التقرير المالي للاتحاد والميزانية العامة للفترة من (2014 ـ 2020م)، وعرض تقرير عن رياضة المرأة العربية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الرياضية التي تشهدها المنطقة.

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