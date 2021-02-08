اليوم … انطلاق بطولة أسطبلات الريان لقفز الحواجز بالرحبة

تتضمن 14 شوطا وبمشاركة 75 خيلاً

تنطلق اليوم بطولة أسطبلات الريان لقفز الحواجز التي ينظمها أسطبلات الريان لمالكه الشيخ خالد بن سعيد الوهيبي تحت إشراف الاتحاد العماني للفروسية والتي ستقام على مدى يومين متتاليين بميدان قفز الحواجز بمزرعة الرحبة بولاية بركاء.

شركات داعمة

بطولة أسطبلات الريان لقفز الحواجز والتي ستكون على مدى يومين متتاليين (اليوم وغدا) ستقام منافساتها على ميدان الفروسية بمزرعة الرحبة ، تجدر الاشارة الى أن هناك تعاونا كبيرا ودعما من القطاع الخاص الذي هو شريك وداعم قوي في هذه البطولة ، هناك عدد 12 شركة تتواجد في هذا الحدث بالإضافة الى تواجد شريك اذاعي يدعم البطولة ببث أخبار وأحداث البطولة خصوصاً أن البطولة ستقام بدون حضور جماهيري التزاماً بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث تم تقسيم الرعاة على ثلاث فئات الراعي الذهبي شركة ريسوت للاسمنت وشركة مازا ، الراعي البرونزي مجموعة الحوقاني الدولية وM/s GMA Middle East و Plaxit / Plasterfixو Cathay Colorsو Eco Filterو Goricaو Hydrotecو Consent ومحاجر عمان والراعي الداعم SandRose Trading & Contg ، بالاضافة الى الراعي الاذاعي هلا أف أم.

الإجراءات الاحترازية

اللجنة المنظمة للبطولة تحرص كل الحرص على اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية فيما يتعلق بالتباعد الجسدي للوقاية من (كوفيد- 19) حيث تم تعميم عدد من الاجراءات على جميع المشاركين ، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات والاحترازات الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا ومن ضمنها عند الوصول على مدار اليومين المتتاليين سوف يتم التأكد من المشارك والتسجيل، فحص الحرارة، لبس السوار للمشاركين (يختلف اللون في كلا اليومين) ، والحرص التام على لبس الكمامة طوال فترة البطولة، ونؤكد بأن عدم الالتزام سيؤدي إلى الخروج من البطولة تلقائياً وسحب كافة النتائج، الحفاظ على مسافة (متر ونصف) عند منطقة التجمّع، أثناء معاينة المسار لبس الكمامة إجباري ويمنع منعاً باتاً التجمهر، يمنع الدخول لأي من الأماكن إلا لحاملي التراخيص، منطقة الإحماء فقط للمشاركين والمساعدين والمنظمين مع الالتزام بالتعليمات الاحترازية ، كل مشارك مسؤول مسؤولية تامة عن حماية نفسه ومن حوله، وهناك جهود لتطوير هذه اللعبة المشوقة ومشاركة كل الفئات العمرية والمهتمة بهذا الجانب .

جوائز قيمة

اسطبلات الريان رصدت جوائز قيمة لمنافسات البطولة في مختلف أشواطها وهي جوائز مجزية ومغرية للفرسان من أجل المنافسة على ألقاب هذه الأشواط.

نظام البطولة

عدد المشاركين في البطولة أكثر من 75 فارسا وفارسة من مختلف وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات والمراكز والمدارس الخاصة، حيث سيشاركون في مختلف الفئات وهي الجدد وفئة المبتدئين وفئة الفتيات والفئة (د1) والفئة (د) والفئة (ج) والفئة (ب) حيث ستتضمن البطولة (14) شوطاً خلال اليومين من بينها (3) أشواط جديدة وهي تقام للمرة الأولى على مستوى السلطنة، كشوط خصص للسيدات فقط وشوط للفرسان الجدد الذين يشاركون لأول مرة في المسابقات الرسمية على ارتفاع 80سم، وشوط المرح وهو عبارة عن مزج الفرسان من مختلف الاسطبلات المشاركة وتشكيل فريق مكون من فارسين مع السائس الخاص بهم ومن ثم اجراء المسابقة بحيث يقوم الفارس الاول بقفز مجموعة من الحواجز ويكمل عليه زميله الفارس الآخر الذي يكون في فريقه ومن ثم يقوم السائس بعمل مهمته الموكلة على عاتقه في أقل فترة زمنية ويحتسب الفائز بأقل زمن وأقل عدد من الحواجز التي يتم اسقاطها، وهذا النوع من المسابقات ممتع وفيه المرح وكذلك يخلق نوعا من التآلف بين الفرسان والسياس المشاركين ويخرج من الروتين المعروف للمسابقات ويتضمن نوعا من التغيير .