تقام اليوم أربع مباريات في الدور الثاني لمسابقة كأس جلالة السلطان للهوكي ففي المجموعة الاولى يلتقي السلام مع مجيس في الساعة الثالثة والنصف عصرا على ملعب الهوكي بمجمع صحار الرياضي وفي المجموعة الثانية يلعب النصر متصدر المجموعة مع صلالة في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الهوكي بمجمع السعادة الرياضي وفي المجموعة الثالثة يلتقي مسقط مع البشائر في الساعة السابعة مساء على ملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وفي المجموعة الرابعة يتباري بوشر متصدر المجموعة مع قريات في الساعة الخامسة مساء على ملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر .وكان نادي بوشر قد حافظ على صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السيب بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من الأدوار التمهيدية الأولى بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر محققًا العلامة الكاملة.

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