فريق عمان لسباقات السيارات يعود للحلبات عبر بطولة لومان الآسيوية

الحارثي يؤكد جاهزية الفريق للمنافسة

تنطلق في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 13 و14 فبراير الحالي منافسات بطولة لومان الآسيوية للسيارت على حلبة دبي اوتودروم وذلك بمشاركة فريق عمان لسباقات السيارات بقيادة نجم سباقات السيارات العماني أحمد الحارثي وعلى متن سيارة استون مارتن فانتاج جي تي 3 ، الفريق العماني والذي وصل إلى منصة التتويج في آخر مشاركة له العام الماضي في حلبة سبا فارنكوشامب البلجيكية سيقوده السائق أحمد الحارثي ومعه زميله بالفريق السائق جوني ادم وهو سائق المصنع لدى فريق استون مارتن بالإضافة إلى السائق الآخر توم كاننيج ، حيث ستقام هذه البطولة على مدى اسبوعين وسيقام السباقان الأول والثاني على حلبة دبي اتودروم ولمدة أربع ساعات لكل سباق، فيما تستضيف حلبة مرسى ياس في أبوظبي السباقين الثالث والرابع عقب ختام السباقين الأولين بأسبوع.

وتشارك في هذه البطولة التي تم تحويلها من ماليزيا وتايلند إلى الشرق الأوسط وبالأخص في دولة الإمارات العربية المتحدة سيارات من فئة جي تي وكذلك من فئة ال ام2 وال ام 3 وهي سيارات سريعة جدا ، فيما تضم سيارات فئة ال جي تي طرازات مثل استون مارتن و ماكلارين وبي ام دبليو وبورشة وفيراري وغيرها من السيارات العالمية المخصصة للسباقات ، وكانت آخر مشاركة للحارثي في حلبة دبي اوتودروم ضمن بطولة بورشة جي تي 3 الشرق الاوسط العام 2011م وفي بطولة الإمارات لسباقات جي تي ، حيث أبدى السائق الفائز ببطولة بلانك بان الأوروبية للتحمل سعادته للعودة إلى الشرق الأوسط وخاصة إمارة دبي والتي تعتبر أقرب الحلبات إلى السلطنة متمنياً أن تكون العودة حميدة ومليئة بالانتصارات مع الزميلين جوني ادم وتوم كاننيج وتحت اشراف الفريق الفني تي اف بقيادة البريطاني توم فيرر.

وكان فريق عمان لسباقات السيارات والمدعوم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب والبنك الوطني العماني وعمانتل وبر الجصة قد أعلن مشاركته في هذه البطولة العام المنصرم ، لكن بسبب جائحة كورونا والقيود المشددة المفروضة على حركة التنقل بين البلدان أجبرت اللجنة المنظمة على تغيير موقع البطولة من شرق آسيا إلى الشرق الأوسط وكذلك تأجيل البطولة إلى فبراير هذا العام.

آخر بطولات الفريق الرسمية كانت في أكتوبر العام 2019 م عندما حقق الفريق العماني لقب بطولة بلانك بان الاوروبية للتحمل فئة برو ام ، وفي هذا الشان فقد ذكر المتسابق أحمد الحارثي بأن تنظيم البطولة في دبي هو عنصر محفز للجميع بالفريق، خاصة وهي قريبة جداً من السلطنة ، وكذلك فنحن لدينا خبرة سابقة بهذه الحلبة ونتمنى أن يوفق الفريق في الوصول لمنصة التتويج وتحقيق مراكز مشرفة خلال السباقين القادمين هنا في دبي ومن ثم التفكير في السباقين الآخرين فيما بعد في أبوظبي.

الحارثي : متحفزون لأجواء السباقات المرهقه والعودة للانتصارات

وقال الحارثي ” أخيراً سوف نجلس خلف مقود سيارتنا أستون مارتن فانتاج جي تي 3 ، كلنا متحفزون إلى العودة إلى سكة الانتصارات وأجواء السباقات المرهقة، لقد مر زمن طويل ونحن بعيدون عن السباقات ، ولكن سوف نعود من جديد على مدى أسبوعين وأربع سباقات كاملة في دبي وأبوظبي ، وسنسعى إلى إبراز هويتنا في هذه السباقات وتسجيل انتصارات باسم السلطنة ونتمتع حالياً بمعنويات عالية نحو تحقيق أفضل النتائج وندعو الله التوفيق لنا وللجميع ونحن طامحون إلى أفضل المنصات في المستقبل”.