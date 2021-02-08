للعلاج من الأزمة الصحية التي ألمت به.. يوسف شعبان يغادر الخميس إلى الهند

من المتوقع أن يغادر صباح الخميس القادم نجم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم السابق يوسف شعبان متجها إلى جمهورية الهند لتلقي العلاج إثر الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا، حيث تتسارع الخطى من كافة الجهات الحكومية والخاصة وعدد من الشخصيات الرياضية لتوفير كافة الوسائل والسبل وتهيئة الظروف المناسبة للسفر بأسرع وقت ممكن. ومن المؤمل أن تنتهي هذه الإجراءات سريعا دون تعقيد قبل الموعد المحدد لمغادرة أحد نجوم الجيل الذهبي الذي ساهم في فرحة الجماهير العمانية لسنوات عديدة. سعيد شعبان نجم منتخباتنا الوطنية سابقا وشقيق اللاعب يوسف قدّم شكره الكبير لكل الجهات والشخصيات التي ساندت شقيقه في محنته، والتي قدمت له الدعم المطلوب من كافة الجوانب وهو أمر مقدّر بالنسبة لهم، آملا أن تكتمل إجراءات السفر بأسرع وقت ممكن في ظل الوضع الحالي حتى يتسنى سرعة البدء في تلقي العلاج وفقا للتقارير الطبية الخاصة بحالة شقيقه.

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