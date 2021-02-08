ملتقى مفتوح للعموم والشباب والناشئين يدشن أولى مسابقات اتحاد القوى للموسم الحالي

في الرياضة 8 فبراير,2021

تنطلق يوم الجمعة القادم أولى مسابقات الاتحاد العماني لألعاب القوى عن روزنامة الموسم الجاري 2021، وذلك بإقامة ملتقى مفتوح في (الجري والرمي والوثب) للعموم والشباب والناشئين بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث يتوقع أن يشارك في هذا الملتقى الكثير من العدائين في مختلف المسابقات التي سيشملها هذا الملتقى، حيث قال عبيد المنوري أمين الصندوق ورئيس لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد العماني لألعاب القوى: روزنامة الموسم الجاري عبارة عن حزمة مسابقات وملتقيات وبطولات متنوعة ولمختلف الفئات، وسنقيم فعاليات متنوعة بين مسابقة وملتقى وبطولة ولجميع فئات ألعاب القوى، حيث يقام أول الملتقيات يوم الجمعة القادم وذلك بإقامة ملتقى مفتوح في (الجري والرمي والوثب) للعموم والشباب والناشئين وذلك بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ويعقبه إقامة الملتقى المفتوح في (الجري والرمي والوثب) وأيضا سيكون لفئات العموم والشباب والناشئين وذلك بالمجمع الرياضي بصلالة، وستتواصل الملتقيات بإقامة الملتقى المفتوح الثالث في مسابقات (الجري والرمي والوثب) للعموم والشباب والناشئين، وسيقام هذا الملتقى بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، أما الفعالية الرابعة فستكون عبارة عن سباق مسندم وهو سباق مفتوح لجميع الفئات بولاية دبا وهذا يقام لأول مرة في هذه الولاية، لتتواصل بعدها المسابقات بإقامة بطولة الاتحاد للفرق الأهلية لفئة العموم والتي ستقام بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، على أن يعقبها مباشرة إقامة ملتقى أندية محافظتي ظفار والوسطى للعموم والشباب والناشئين وذلك بالمجمع الرياضي بصلالة، ثم إقامة ملتقى أندية مسقط والداخلية والشرقية والباطنة والبريمي ومسندم للعموم والشباب والناشئين بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. وتابع أمين الصندوق ورئيس لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد العماني لألعاب القوى حديثه: بطولة الأندية للفتيات للعموم ستقام في بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بينما ستقام الأيام الأولمبية للذكور وأيضا للإناث لمواليد 2007/‏2008 في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بينما سيقام نهائي درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لفئات العموم والشباب والناشئين بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وهي من أهم البطولات في ألعاب القوى والتي تقام للأندية والتي تتكون من 15 مسابقة وهي: مسابقات الجري لمسافات 100 متر و200 متر و400 متر و800 متر و1500 متر و110 أمتار حواجز و400 متر حواجز و3000 متر موانع و5000 متر و4×100 متر تتابع و4×400 متر تتابع وتتابع بلقاني للناشئين ومسابقات دفع الجلة ورمي القرص ورمي الرمح والوثب الثلاثي والوثب الطويل والقفز العالي، ويشارك في بطولة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب أصحاب أفضل 8 أرقام متأهلة في كل مسابقة، وقد شارك في النسخة الماضية من البطولة أندية أهلي سداب وقريات والسلام والسويق والمصنعة وخصب وصور والطليعة ومصيرة والبشائر وصلالة والنصر والاتحاد ومرباط ونادي الوسطى.