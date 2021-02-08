مجلس إدارة اتحاد القدم يعتمد برنامج إعداد منتخبنا الوطني الأول فـي التصفيات المزدوجة

أسند أعمال الأمين العام ـ المدير التنفيذي لفهد الرئيسي

دراسة إقامة بطولة كرة القدم الشاطئية واعتماد مسابقات المراحل السنية

جاء ذلك في اجتماع المجلس الذي عقد صباح أمس في مبنى الاتحاد برئاسه سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس الإدارة وحضور الأعضاء وسعيد بن عثمان البلوشي الأمين العام – المدير التنفيذي. وناقش المجلس العديد من المواضيع المهمة أبرزها توصيات لجنة التطوير الفني والدراسات بإقامة بطولة كرة قدم شاطئية وبطولة كرة الصالات، وكذلك اعتماد التوصية الخاصة بإقامة مسابقات المراحل السنية. ووجَّه المجلس بإجراء دراسة متكاملة لإقامة البطولة الشاطئية وفق الخطة الزمنية المرفوعة من الجهاز الفني الصالات.

وأشاد مجلس الإدارة بجهود الجهاز الفني لمنتخب الناشئين لكرة القدم متمنيا لهم التوفيق في مهامهم القادمة واعتمد مجلس الإدارة كذلك توصيات لجنة المسابقات فيما يخص روزنامة الموسم المقبل 2021/‏2022.

وناقش المجلس توصيات لجنة الحكام وطالب بضرورة الاهتمام بالحكم العماني وتوفير كل سبل النجاح من أجل القيام بمهامه. ومن جانب آخر، قبل مجلس إدارة الاتحاد استقالة سعيد بن عثمان البلوشي الأمين العام المدير التنفيذي وثمن المجلس الجهود التي قام بها خلال الأربع سنوات الماضية من عمر مجلس الإدارة متمنيا له التوفيق.

ومن أجل استمرارية عمل الأمانة العامة فقد أسند مجلس الإدارة مهام وأعمال الأمين العام – المدير التنفيذي لفهد بن عبدالله الرئيسي لما يملكه من خبرة كبيرة، ولأهمية المرحلة القادمة التي تتطلب مواصلة الجهود التي يقوم بها الاتحاد وفق توجيهات مجلس الإدارة.

وتحظى السيرة الذاتية لفهد الرئيسي بسجل حافل بالإنجازات في مختلف القطاعات التي عمل بها؛ حيث كان آخر منصب يشغله مدير عام الرعاية والتطوير بوزارة الثقافة والرياضة والشباب ويحمل درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة قطر عام 1986، قبل أن يطرق أبواب الإدارة الرياضية من أوسع أبوابها، فحصل من سويسرا على الدبلوم العالي في الإدارة الرياضية عام 1999، ويلتحق بجامعة بوتيير الفرنسية لينال منها درجة الماجستير في عام 2009 في التخصص نفسه، وتدرج الرئيسي في عدة مناصب حكومية ومنها أمين سر الاتحاد العماني لكرة القدم حيث استطاع خلال فترة وجوده في أمانة السر تحقيق العديد من الإنجازات والتطورات، كما كان عضوا في اللجنة الدائمة لأمناء الاتحادات بدورة كأس الخليج من عام 2003 – 2006م، وعضوية لجنة كأس العالم للناشئين بالاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من 2003 – 2007، وعضوا في اللجنة الفنية بالاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة من 2005 – 2009. كما ساهم الرئيسي في إنجاز خليجي 19،عندما كان نائبا لرئيس اللجنة المنظمة لبطولة الخليج عام 2009، التي توج بلقبها الأحمر العماني في ملحمة النبض الواحد بمسقط، ونال الإشادة والثناء لإنجاز ملف الأعمال الفنية والإنشائية والتسويقية للبطولة باحترافية عكست مستوى دراسته. وساهم في إنجاح دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية فكان عضوا في اللجنة المنظمة، ورئيسا لفريق متابعة إعداد المنتخبات واللجان الرياضية المشاركة في دورة الألعاب الشاطئية في مسقط 2012، وكذلك ترأس اللجنة المشرفة على مراكز إعداد الناشئين.

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني:

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم برنامج إعداد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم وفق الخطة الزمنية المرفوعة من قبل الجهاز الفني لعام 2021 لتكملة المشوار في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 بالصين وكأس العالم 2023.