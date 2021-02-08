‏الله يرحمهم .. حازم أمام يحيي ذكرى شهداء استاد الدفاع الجوي

أحيا الكابتن حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الرياضية بمجلس النواب الذكرى السادسة لشهداء الزمالك العشرين المعروفة بأحدث استاد الدفاع الجوي. وكتب حازم إمام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏الله يرحمهم ويحسن إليهم في الجنة إن شاء الله ".

يشار إلى أن أحداث استاد الدفاع الجوي شهدت تدافعا وقع على بوابات الاستاد وهو ما أدى إلى استشهاد 20 شخصًا من مشجعي الزمالك يوم 8 فبراير 2015.

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