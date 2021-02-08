الدوري المصري | شوط أول سلبي بين سموحة وإنبي

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي سموحة وإنبي ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي وذلك على ملعب استاد الإسكندرية.

بدأ اللقاء بمنافسة قوية وضغط هجومي من قبل الفريقين من أجل إحراز هدف التقدم دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الفريقين. وتعرض محمد الترهوني لاعب سموحة لإصابة قوية خلال كرة مشتركة مع جون أوكويي إيبوكا ونزول الطاقم الطبي لإسعافهما. وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى: الهاني سليمان. خط الدفاع: رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أحمد جمال ومحمد الترهوني. خط الوسط: محمود حليمو، أحمد حمص، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي وعبد الكبير الوادي. خط الهجوم: حسام حسن. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أشرف، محمود عزت، أطهر الطاهر، علي غزال، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق كابو، ديريك نسيبامبي ومحمد نادي

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