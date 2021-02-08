رسالة قوية من شوبير قبل موقعة الأهلي وبايرن ميونيخ الليلة

حرص نجم النادي الأهلي السابق الكابتن أحمد شوبير على دعم الشياطين الحمر قبل مباراة الليلة أمام بايرن ميونخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

‏وكتب شوبير عبر تويتر قائلا: "كلنا مع الأهلي المونديالي ". ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي.

وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية.



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