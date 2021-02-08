بدون راحة.. سيراميكا كليوباترا يستعد لـ المحلة بمعسكر مغلق

وفضل الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، استمرار الفريق بالسويس، لضيق الوقت، قبل مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب المحلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا تعادل مع مصر للمقاصة بالجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، بهدف لكل منهما.