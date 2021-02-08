من ركلة جزاء.. سموحة يتعادل مع إنبي بهدف حسام حسن

وتمكن حسام حسن من إحراز هدف تعادل سموحة في الدقيقة " 60"، من خلال ركلة جزاء.

وتمكن دينوبيتر جودي من إحراز هدف تقدم إنبي في الدقيقة " 50"، من خلال تمريرة طويلة من كريم فؤاد من منتصف الملعب جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء ليحولها دينوبيتر برأسية قوية مرت في أقصى الزاوية اليسرى وتجاوزت خط المرمى بالرغم من محاولة الهاني سليمان للتصدي لها.

وبدأ اللقاء بمنافسة قوية وضغط هجومي من قبل الفريقين من أجل إحراز هدف التقدم دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

وتعرض محمد الترهوني لاعب سموحة لإصابة قوية خلال كرة مشتركة مع جون أوكويي إيبوكا ونزول الطاقم الطبي لإسعافهما.

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أحمد جمال ومحمد الترهوني.

خط الوسط: محمود حليمو، أحمد حمص، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي وعبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: حسام حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أشرف، محمود عزت، أطهر الطاهر، علي غزال، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق كابو، ديريك نسيبامبي ومحمد نادي.