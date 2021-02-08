تريزيجيه يحيي الذكرى السادسة لـ شهداء الزمالك فى الدفاع الجوى .. شاهد

أحيا محمود تريزيجيه لاعب فريق استون فيلا الإنجليزي الذكرى السادسة لشهداء الزمالك العشرين المعروفة بأحدث استاد الدفاع الجوي.

وكتب تريزيجيه عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام "في الجنة ان شاء الله رحم الله شهداء نادي الزمالك ".

يذكر أن أحداث استاد الدفاع الجوي شهدت تدافعا وقع على بوابات الاستاد وهو ما أدى إلى استشهاد 20 شخصًا من مشجعي الزمالك يوم 8 فبراير 2015.



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