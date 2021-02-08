طبيب سيراميكا كليوبترا: "الأمامية" وراء استبدال بونسو أمام المقاصة

وقال فريد رضوان، أن "بونسو" تعرض لإصابة شد في العضلة الأمامية تسببت في استبداله اضطراريًا خلال شوط المباراة الأول من لقاء سيراميكا كليوباترا مع مصر للمقاصة، ويحتاج لأسبوعين من أجل العودة للفريق من جديد، وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة باستمراره داخل الملعب حتى لا تتفاقم الإصابة.
في نفس السياق، أشار طيب الفريق إلى أن محمود نبيل، لاعب وسط الفريق يعاني من آلام في العضلة الضامة، ويخوض جلسات تأهيلية، من أجل تجهيزه للمباريات في الفترة المقبلة.
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