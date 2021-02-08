نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة حسام غالي إلى محمد الشناوي قبل موقعة الأهلي وبايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص حسام غالي قائد فريق الكرة بالأهلي الأسبق، على توجيه رسالة إلى محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر قبل مواجهة بايرن ميونخ المرتقبة في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي أمام بايرن ميونخ على ملعب استاد الريان بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وقال حسام غالي عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على "تويتر": "الشناوي يمر بمرحلة جيدة جدًا في مسيرته والجميع يرى هذا الأمر".

وتابع: "الشناوي هو مصدر أمان للفريق ويعطي لهم الثقة بشكل قوي جدًا، والكلام داخل الملعب ظاهرة إيجابية وليس شرط أن يكون المتحدث هو القائد فقط".

ووجه غالي نصيحة للاعبي الأهلي، قائلًا: "على كافة خطوط الملعب تنبيه بعضهم البعض، لا بد من رؤية هذا في مباراة مثل بايرن ميونخ، أم متي سيتكلمون؟".