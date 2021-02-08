الأهلي يؤدي عملية الإحماء استعدادا لمواجهة بايرن ميونخ

بدأ لاعبو الاهلي عملية الاحماء على ملعب أحمد بن علي، وذلك استعدادا لمواجهة بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للاندية فى دولة قطر .

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب أحمد بن علي، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، المحدد لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بطل أوروبا، وجاء كالتالي:

محمد الشناوي وعلي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.