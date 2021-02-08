تشكيل بايرن ميونخ أمام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

أعلن بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية. وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي: في حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز خط الوسط: يوزوا كيميتش - مارك روكا - جنابري - مولر - كومان خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

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