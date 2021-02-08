قبل لقاء بايرن ميونيخ.. محمد زيدان لـ لاعبي الأهلي: مفيش مستحيل

‬‏‪وجه الكابتن محمد زيدان لاعب المنتخب المصري السابق الدعم للاعبي الأهلي في مباراة اليوم أمام فريق بايرن ميونيخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب زيدان عبر حسابة بإنستجرام قائلا "مفيش مستحيل كل التوفيق للنادي الأهلي المصري في مباراة اليوم أمام بايرن ميونخ الألماني ". ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي.

وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية.



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