العبوا للتاريخ .. الجماهير تدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#يلا_يا_أهلي دعما للاعبي النادي الأهلي قبل انطلاق مواجهتهم أمام فريق بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات "‏كل مصر تدعي للنادي ‎#الأهلي النهاردة" و" ‏يارب انصر عبدك الشناوي ونكسب النهاردة يااااارب ".



وقال آخرون "‏‎مرحبا جماهير الأهلي تهانينا على اللعب ضد بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية 2020 نتمنى لكم كل التوفيق الليلة. نحن سعداء للغاية باللعب ضد هذا النادي المرموق" و"‏الكل كان بيقلل م منتخب اليد و كلنا شفنا عملوا اي ضد الدنمارك..لو مش هنطالب الأهلي بالفوز على البايرن ف مش لازم نقلل من نفسنا.. مش مهم تخسر أو تكسب المهم انك متدخلش الملعب خسران..العبوا للتاريخ العبوا بروح الأهلي وف كل الأحوال إحنا فخورين بيكم ".



ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي.



وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية.

