التعادل الإيجابي 1 - 1 يحسم مواجهة سموحة وإنبي في الدوري

انتهت مباراة إنبي وسموحة بالتعادل الإيجابي 1 - 1 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بمنافسة قوية وضغط هجومي من قبل الفريقين من أجل إحراز هدف التقدم دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الفريقين. وتعرض محمد الترهوني لاعب سموحة لإصابة قوية خلال كرة مشتركة مع جون أوكويي إيبوكا ونزول الطاقم الطبي لإسعافهما.

وتمكن دينوبيتر جودي من إحراز هدف تقدم إنبي في الدقيقة " 50"، من خلال تمريرة طويلة من كريم فؤاد من منتصف الملعب جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء ليحولها دينوبيتر برأسية قوية مرت في أقصى الزاوية اليسرى وتجاوزت خط المرمى بالرغم من محاولة الهاني سليمان للتصدي لها.

وعاد حسام حسن ليحرز هدف تعادل سموحة في الدقيقة " 60"، من خلال ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من قبل رامي صبري لاعبي نادي إنبي .

وتواجد سموحة المركز السابع من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة بينما تواجد إنبي في المركز الخامس برصيد " 16" نقطة .

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: الهاني سليمان. خط الدفاع: رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أحمد جمال ومحمد الترهوني. خط الوسط: محمود حليمو، أحمد حمص، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي وعبد الكبير الوادي. خط الهجوم: حسام حسن.

بينما خاض إنبي المباراة بتشكيل مكون من :