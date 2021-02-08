لقاء العملاقين .. الفيفا يحتفل بمواجهة حارسي الأهلي والبايرن

احتفى الحساب الرسمي لاتحاد المرة الدولي "فيفا " بمقابلة محمد الشناوي حارس النادي الأهلي مع مانويل نوير حارس مرمى نادي بايرن ميونخ.
وكتب الرسمي الرسمي للفيفا عبر تويتر قائلا "نصف نهائي #كأس_العالم_للأندية حارسان عملاقان من كل جهة، الشناوي مع الاهلي ونوير من جانب البايرن مقابلة مع الشناوي ومقابلة مع نوير".
ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي.
وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية..
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