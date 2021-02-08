نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الإعلان عن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق ايرن ميونيخ الألماني تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه الأهلي المصري بعد قليل في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي :-

حراسة المرمى : نوير

خط الدفاع : بافارد ، زوليه, ألابا ، ديفيز

خط الوسط : كيميتش، روكا، جنابري

خط الهجوم : مولر، كومان، ليفاندوفسكي.

وكان موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد أعلن عن تشكيل الفريق الأحمر والذي جاء على النحو التالي :-

الشناوي - هاني - بانون - أيمن أشرف - علي معلول - السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - كهربا

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف.