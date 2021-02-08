نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضور جماهير كبير من جماهير الأهلي في مباراة بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرجات أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، وجود حضور جماهيري كبير من جانب النادي الأهلي، لمتابعة مباراة الفريق التاريخية أمام بايرن ميونخ، بمونديال الأندية.

وحرصت الجماهير الحاضرة داخل الملعب، على إطلاق الاهازيج وترديد الاناشيد الحمراء قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين الطرفين.

وكانت حافلتي الأهلي وبايرن ميونخ، وصلوا إلى ملعب المباراة قبل انطلاقها بحوالي ساعة و 40 دقيقة، حسب الاجتماع الفني للقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، بعد قليل على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس العالم.

وتأهل النادي الأهلي، إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما أقصى الدحيل القطري، بهدف دون رد في ربع نهائي البطولة.