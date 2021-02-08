نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يعلن التشخيص النهائي لإصابة أرواخو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، للكشف عن التشخيص النهائي لإصابة مدافعه الأوروجواياني رونالد أراوخو.

وتعرض أراوخو للإصابة خلال مباراة برشلونة وريال بيتيس، أمس الأحد، وخرج في الدقيقة 11، ودخل بدلًا منه الهولندي فرينكي دي يونج.

وقال برشلونة في بيانه: "أكدت الاختبارات النهائية التي أجريت صباح اليوم لأراوخو، إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر".

وبات في حكم المؤكد، غياب المدافع الأوروجوياني عن مباراة إشبيلية، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وفي حالة غياب اللاعب لمدة وصلت إلى شهر، فإنه سيغيب كذلك عن مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.