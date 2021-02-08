الرياضة

موسيماني يتفقد ملعب مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكيفين جونسون مساعده، على تفقد ملعب مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني، بمونديال الأندية.

وكانت حافلة الفريق وصلت منذ قليل إلى ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لخوض المباراة المرتقبة مع بطل دوري أبطال أوروبا.

وتأهل النادي الأهلي، إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما أقصى الدحيل القطري، بهدف دون رد في ربع نهائي البطولة.

ويلتقي الأهلي نظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي مونديال الأندية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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