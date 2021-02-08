نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يتفقد ملعب مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكيفين جونسون مساعده، على تفقد ملعب مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني، بمونديال الأندية.

وكانت حافلة الفريق وصلت منذ قليل إلى ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لخوض المباراة المرتقبة مع بطل دوري أبطال أوروبا.

وتأهل النادي الأهلي، إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما أقصى الدحيل القطري، بهدف دون رد في ربع نهائي البطولة.

ويلتقي الأهلي نظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي مونديال الأندية.