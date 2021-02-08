نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو تريكة يؤازر الأهلي ضد بايرن ميونيخ من المدرجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرجات أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، حضور محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب السابق، لمؤازرة فريقه إمام بايرن ميونخ، بمونديال الأندية.

وتواجد أبوتريكة، في مدرجات التالتة شمال الخاصة بجماهير القلعة الحمراء، قبل المواجهة التاريخية التي تجمع بين الفريقين.

وكانت حافلتي الأهلي وبايرن ميونخ، وصلوا إلى ملعب المباراة قبل انطلاقها بحوالي ساعة و 40 دقيقة، حسب الاجتماع الفني للقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، بعد قليل على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس العالم.

وتأهل النادي الأهلي، إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما أقصى الدحيل القطري، بهدف دون رد في ربع نهائي البطولة.