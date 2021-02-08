نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خمسة تاكتيكس .. الزمالك والاتحاد السكندري وذكرى شهداء الدفاع الجوي ! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلقة جديدة من برنامج خمسة تاكتيكس يقدمها لكم المحلل الرياضي محمد ناصف.

تبدأ الحلقة بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء نادي الزمالك الذين توفوا في أحداث ملعب الدفاع الجوي في مثل هذا اليوم عام 2015.

ومن ثم ينتقل للحديث عن مباراة نادي الزمالك بالأمس أمام نادي الإتحاد السكندري والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء بثنائية زيزو وأوباما.

ويتحدث ناصف عن طريقة لعب كلا المدربين وتعاملهم مع إدارة المباارة خاصة حسام حسن الذي قرر تبديل خطته بعد طرد الإيفواري رزاق سيسيه.

كما تتضمن الحلقة العديد من التحليلات الخاصة بالمباراة والسبب الذي جعل باتشيكو يقرر تنفيذ زيزو لضربة الجزاء في ظل وجود المتخصص محمود علاء.