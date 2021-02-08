نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يتلقي ضربة موجعة بشأن إصابة نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الاثنين أن لاعب وسطه الفرنسي بول بوجبا سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب الإصابة في عضلات الفخذ.

وتعرض بوجبا الفائز مع منتخب فرنسا بلقب مونديال روسيا 2018 ، للإصابة خلال تعادل فريقه مع إيفرتون 3 /3 وقد يمتد غيابه حتى مارس.

وخضع بوجبا لفحوص طبية لتحديد حجم الإصابة وهي ما أوضحت ضرورة غيابه خلال الفترة المؤثرة المقبلة والتي يخوض خلالها مانشستر عدد من المباريات المهمة على ملعبه وخارجه.

وقال اولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر للموقع الرسمي لفريقه "إنها إصابة تستغرق عدة أسابيع من أجل التعافي".

وأضاف "لقد بدأ للتو عملية التعافي ، يعمل مع الجهاز الطبي وسنستعيده في أسرع وقت عندما يكون في مأمن".

وختم بالقول "بالتأكيد بول مهم للغاية بالنسبة لنا ولن نقوم بأي مخاطرة، عدة أسابيع بكل تأكيد".