متابعة نتيجة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ كأس العالم للأندية تشكيل الفريقين

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عمر شويل - جدة نتابع وإياكم نتيجة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 والمقامة بدولة قطر، حيث يترقب العديد من عشاق ومحبي الفريقين من مختلف دول العالم هذه المباراة الصعبة، والتي يمني فيها أنصارالنادي الأهلي المصري تحقيق الفوز على بايرن ميونخ والتأهل لنهائي بطولة كأس العالم 2021 للمرة الأولى في تاريخ النادي الأحمر.

ينتظر العديد من متابعي كرة القدم العالمية والعربية مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 والمقامة حالياً بدولة قطر، حيث بدأت الجماهير تبحث عن موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في مباراة هي الأهم لجماهير النادي الأهلي في مختلف أرجاء المعمورة.

كأس العالم للأندية 2021

واستطاع النادي الأهلي المصري أن يتأهل لدور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 بعد أن فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد في أول مباراة لبطل أفريقيا في كأس العالم للأندية، فعن طريق هدف سجله اللاعب حسين الشحات استطاع الأهلي أن يصل لدور نصف النهائي، بعد أن انتهت مباراته مع الدحيل القطري بالفوز بهدف نظيف.

أما فريق بايرن ميونخ الألماني فاستطاع أن يتأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2021 بعد أن تمكن من التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا في بطولة شهدت قوة الفريق الألماني وهيمنته على أندية القارة العجوز، وكانت القرعة قد أوقعت بايرن ميونخ في دور نصف نهائي كأس العالم بعد أن فاز ببطولة دوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء يوم الاثنين الموافق الثامن من فبراير من العام 2021، حيث ستنطلق ضربة بداية مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ

وستقوم شبكة قنوات bein Sports بنقل أحداث مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني من خلال شاشة قناة bein sports HD1 والتي ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة مع تقديم ستديو تحليلي قبل إقامة المباراة من أجل تحليل فنيات الفريقين، وتغطية كواليس ماقبل المباراة.

وقد قامت شبكة قنوات bein sports الرياضية بالاعلان عن أنها ستقوم بنقل أحداث مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 من خلال شاشة قناة bein sports HD المفتوحة على النايل سات، حيث سيتمكن كافة المتابعين من متابعة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ على الهواء مباشرة.

تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

وقد أعلن الجنوب أفريقي موسيماني عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مباراة اليوم أما بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وسيبدأ موسيماني مباراة الليلة بالدفع باللاعب محمود عبدالمنعم كهربا في الخط الهجومي، فيما يتواجد بقية التشكيل الأساسي الذي بدأ به مباراة الدحيل الماضية كما هو، وإليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، حسين الشحات، مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل بايرن ميونخ

بدوره أعلن فيلك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام الأهلي مساء اليوم، وسيقوم البولندي ليفاندوفسكي خط هجوم الفريق الألماني، وإليكم تشكيل بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: بافار، بواتينج، ألابا، ألفنوسو دايفيز.

خط الوسط: كيميتش، روكا، جنابري، مولر، كومان.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي.