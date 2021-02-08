نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا إذاعة مبارة الاهلي وبايرن ميونخ الألماني على 3 قنوات رياضية مفتوحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم إذاعة مبارة الاهلي وبايرن ميونخ على 3 قنوات فضائية، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، حيث يستعد كلا الفريقين للمواجهة المرتقبة والتي يتمني فيها الفريق المصري من تحقيق رقم 15 قياسي لكونه أكثر الفرق التي أحرزت اهداف في بطولة العالم للأندية، تعد المبارة هامه جدا وينتظرها الملايين حول العالم، لذا نوضح لكم من خلال هذا المقال تردد القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية ونقل مباراة الأهلي والفريق العملاق الكبيرة بايرن ميونيخ الألماني.

إذاعة مبارة الاهلي وبايرن ميونخ الألماني مجانا

ذكرت بعض القنوات الرياضية المفتوحة اليوم عن اختلاف حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية الأمر الذي أسعد المتابعين والمحبين للرياضة بشكل خاص ولمحبي مباريات كرة القدم، ومن بين تلك القنوات قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة والتي قامت بنقل مبارة الأهلي المصري والدحيل القطري منذ عدة أيام بسيطة والتي حقق فيها النادي الاهلي المصري إنجاز جيد بالفوز على الفريق القطري بهدف نظيف سجله اللاعب المصري حسين الشحات.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبارين ميونيخ مجانا

تقل مباريات كأس العالم للأندية المقامة في قطر 3 قنوات رياضية وهم التالي:

قنوات بي ان سبورت المفتوحة يتم التعليق على المبارة باكثر من معلق عربي واجنبي. قناة الكأس الرياضية المفتوحة، التعليق على المبارة بالعربي. قناة الرياضية البلغارية، التعليق على المبارة بالاجنبي فقط.

تردد القنوات الفضائية المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية مجانا

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة:

القناة bein sport HD القمر الصناعي نايل سات التردد 12765 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة

القمر الصناعي نايل سات القناة الكأس الرياضية التردد 11919 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

تردد قناة البغارية الرياضية.

القمر الصناعي هود بيرد القناة الرياضية البلغارية التردد 10834 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

يمكنك متابعة اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة على القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة المجانية السابق ذكرها في المقال، توقع نتيجة المبارة وسجلها في التعليقات أسفل مقال مجانا إذاعة مبارة الاهلي وبايرن ميونخ على 3 قنوات فضائية.