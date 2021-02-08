نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي وبايرن ميونخ اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تشكيل الأهلي وبايرن ميونخ اليوم في مباراة Al Ahly vs Bayern Munchen في كأس العالم للأندية قطر 2021 المقرر إقامتها اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 8 فبراير 2021م، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عبر حساب النادي الأهلي عن التشكيل الرسمي للفريق اليوم لمواجهة الفريق الألماني بايرن ميونخ بطل أوروبا، كما تم الإعلان أيضاً من جانب الحساب الرسمي للفريق الألماني عن تشكيل بايرن ميونخ اليوم في المباراة المرتقبة، ومن خلال موقع ثقفني نوفر موعد مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ والقنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة للمباراة اليوم.

تشكيل الأهلي وبايرن ميونخ اليوم

ينتظر محبي وعشاق كرة القدم المصرية والألمانية بدء المباراة المرتقبة التي تجمع بين بطل أفريقيا وبطل أوروبا، حيث من المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ الألماني اليوم في الموعد التالي:

سوف تبدأ مباراة الأهلي اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 قطر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

من المقرر أن يتم بث مباراة الأهلي عبر قنوات مفتوحة على العديد من الأقمار الصناعية ومنهم عرب سات ونايل سات، وفي ظل زيادة البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم في مونديال الأندية، فقد قمنا بتوفير قائمة القنوات الناقلة للمباراة من خلال التالي:

قناة بي ان سبورت اتش دي “مفتوحة”، ومن يرغب في استقبال القناة على القمر الصناعي المتاح لديك، يمكنك ذلك من خلال ضبط تردد قناة bein sports hd الآن.

قناة بي ان سبورت اتش دي 1 “مشفرة”.

قناة بي ان سبورت اتش دي 11 “مشفرة”.

قناة الكأس 1 المفتوحة، ويمكنكم الحصول على تردد قناة الكأس الأولى لمتابعة مباراة اليوم من خلال ضبط تردد قناة الكأس الجديد 2021.

قناة الكأس الثالثة المشفرة.

قناة alkass 6 المشفرة.

ترددات جميع قنوات الكأس 2021

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

التشكيل الرسمي للنادي الأهلي اليوم ضد بايرن ميونخ

يمكنكم التعرف على تشكيل الفريقين اليوم من خلال الجدول التالي:

الأهلي بايرن ميونخ الشناوي هاني بانون أيمن معلول السولية حمدي الشحات أفشة طاهر كهربا نوير بافار كيميش جنابري ليفاندوفسكي بواتينج ديفيز روكا مولر ألابا كومان

ولم يتبقى سوى دقائق معدودة وتبدأ المباراة الأهم على الإطلاق لمحبي كرة القدم المصرية بشكلٍ عام، والنادي الأهلي على وجه التحديد.