نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم.. المارد الأحمر والبافاري وجهاً لوجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملخص نتيجة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم ، نرصد تغطية مستمرة نتيجة ماتش الأهلي والبايرن مع انطلاق اللقاء الأهم بمونديال العالم للأندية حيث سنعمل على جلب متابعة حيه مستمرة فيما يخص نتيجة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم في نصف نهائي كاس العالم للأندية، حيث يستضيف ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة واحدة من أهم مباريات كرة القدم بمونديال العالم للأندية والتي قد وصفها الكثير بالمباراة بالمصيرية للمارد الأحمر، ملخص نتيجة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم لحساب نصف نهائي كاس العالم للأندية 2021، وهناك الكثير من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة يتابعون الآن ملخص نتيجة ماتش الأهلي وبايرن ميونخ اليوم.

ملخص نتيجة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

تنطلق مباراة بايرن ميونخ والأهلي اليوم الإثنين 8 فبراير 2021 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتوقيت قطر، فيما ينطلق ماتش الأهلي والبايرن اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات المتحدة، ونتابع خلال هذه المقالة ملخص نتيجة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم في كاس العالم للأندية.

أهداف الأهلي وبايرن ميونخ اليوم

الأهلي 0 البايرن 0

وتذاع مباراة بايرن ميونخ والأهلي اليوم في نصف نهائي كاس العالم للأندية لكرة القدم قناة بين سبورت 1 HD وبين سبورت الرياضية المفتوحة، كما تُذاع المباراة عبر قناة الكأس الرياضية 3 HD ويعلق على المباراة أحمد الطيب وعلي محمد علي، ملخص أهداف مباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم في كاس العالم للأندية.

تشكيلة الأهلي ضد بايرن ميونخ:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – محمود عبد المنعم كهربا

تشكيلة بايرن ميونخ ضد الأهلي:

المرمى: نوير

الدفاع: ديفيز – ألابا – بواتينج – بافارد

الوسط: روكا – كيميتش كومان – مولر – جنابري

الهجوم: ليفاندوسكي

ملخص نتيجة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

ملخص نتيجة ماتش الأهلي وبايرن ميونخ اليوم ، يسعى المارد الأحمر في لقاء الليلة بنصف نهائي مونديال الأندية بقيادة المدرب موسيماني لتحقيق أداء جيد كما يطمح الأهلي المصري إلى تحقيق الفوز أمام العملاق البافاري من أجل كسب التأهل لمباراة نهائي كاس العالم للأندية.

نتيجة مباراة الأهلي والبايرن ميونخ الآن الآن:

ينطلق الشوط الأول في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية والدوحة، وسنتابع معكم ملخص نتيجة مباراة الأهلي والبايرن ميونخ اليوم لحظة بلحظة الشوط الأول والثاني، تابعوا معنا.