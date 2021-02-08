طارق ذياب: الأهلي يشبه ريال مدريد .. يملك حارسا كبيرا ودفاعا قويا

يرى طارق ذياب نجم الكرة التونسية الأسبق أن النادي الأهلي يشبه ريال مدريد بطل الدوري الأسباني، مؤكدًا أنه الأحمر يشرف العرب وأفريقيا فى أي مكان .
ويلتقي الأهلي أمام منافسه بايرن ميونخ مساء اليوم، في المباراة تقام على ملعب استاد الريان بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من مونديال الأندية.
وقال طارق ذياب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "بي ان سبورت": "الأهلي يشبه ريال مدريد، هو النادي الذي يشرف العرب، لكن مشكلة الأهلي في السنوات الأخيرة في الهجوم".
وتابع: "الأهلي دائمًا مهاجميه في المنتخب المصري، ولكنه الآن لا يمتلك هجوم قوي، ولو كان يمتلك ذلك لكان حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا في السنوات الماضية".
واختتم: "الأهلي يمتلك حارس مرمى كبير وخط دفاع قوي، لكن مهاجمين لا!".
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