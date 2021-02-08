حشد كبير لجماهير الكرة المصرية دون النظر للانتماءات في انتظار بطل افريقيا، وتشجيع كبير من قبل المصريين في المقاهي والأندية بمنطقة مصر الجديدة.
وسط أجواء جميلة قبل اللحظات الأولى لبداية المباراة التاريخية بين الأهلي بطل افريقيا وبايرن ميونخ بطل أوروبا، وتسيطر حالة من السعادة يعيشها جمهور الاهلي في كل الشوارع والميادين المصرية تشجيعا ومساندة لممثل مصر أمام العالم.
وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ منذ قليل إلى ملعب أحمد بن علي، استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي المحدد لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
أعلن بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية. وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:
في حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز خط الوسط: يوزوا كيميتش - مارك روكا - جنابري - مولر - كومان خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بطل أوروبا، وجاء كالتالي: محمد الشناوي وعلي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. أجواء مباراة الأهلي والبايرن من مقاهي مصر الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.