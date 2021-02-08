قبل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.. دوت الخليج يرصد ردود أفعال الجماهير السيناوية

رصد موقع "دوت الخليج الاخباري "ردود أفعال الجماهير بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، قبل مباراة فريقى النادي الأهلي المصري مع فريق بايرن ميونخ الالماني في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تفاءل الجميع بتحقيق نتيحة إيجابية.

وطالب الجمهور السيناوي اللاعبين باداء دورهم كاملا أثناء زمن المباراه، مع الالتزام بخطة المدرب وتفاعل اللاعبين معا والا يخافوا من اسم الفريق الألماني لان كل مباراة ولها ظروفها ،وأنه من الممكن الفوز والصعود الي المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ النادي.

وأكدت الجماهير ان اللاعبين المتواجدين في قطر لديهم رغبة في لعب المباراة ليسجل كل لاعب اسمه في التاريخ ،لذا فهم كلهم بداخله حماس ورغبة غير موجودة لدي لاعبي فريق بايرن ميونخ، وهناك تفاؤل بأن الحماس يولد طاقات كامنة لدي اللاعبين لإعطاء مزيد من الجهد طوال شوطي المباراة وتحقيق نتيجة مرضية.



وقال أحمد السيد ، ان علي لاعبي النادي الأهلي التخلص من التوتر او الخوف عند خوض المباراة وهذا دورهم في الملعب ، علي ان التركيز في المباراة سيحقق نتاءج الإيجابية خاصة عند التمرير،الي جانب وجود اللاعب" المساك " .

المهندس حبيب الديب ، قال ان فريق النادي الأهلي حقق فوزا غاليا في عام 1977م ، علي فريق بايرن ميونيخ في بطولة كأس اوروبا للانديه، بنتيجة 2/1 بعد أداء قوي ومشرف واتمني ان تصدر الصحف المصرية غدا بنفس العنوان، وأنا متفاؤل بفوز الأهلي ان شاء الله.



اما الكابتن عبده فداوي، العريش اعترض علي التشكيل الذي أعلن المدرب موسماني قبل المباراة ، وكان المفروض ان يبدأ المباراة برأس حربة صريح مثل اللاعب محمد شريف اواللاعب بويلا او اللاعب مروان محسن علي سبيل المثال

وتساءل أين اللاعب اليو ديانج من التشكيل في بداية المباراة؟.

جمال فودة ، العريش ، قال انه لقاء الابطال ،بين بطل أفريقيا النادي الأهلي وبطل أوربا بايرن ميونيخ ،ويتمني ان يكون المباراة معبرة عن العنوان الرءيسي لها. وفي كل الأحوال فإنها مباراة يجب أن يثبت لاعبي الأهلي بأنهم علي قدر الحدث، وأهمية المباراة لتحقيق نتيجة ايجابيه تفرح الشعب المصري خاصة والدول العربية بشكل عام .



وطالب الكابتن ناصر العزازي ، بان يكون لدي لاعبي فريق النادي الاهلى المصري اليوم الثقة بقدراته ، وان يتم رفع الضغوط عن اللاعبين ،من اجل اداء مباراة جيدة مشرفة هدفها المكسب ..اعمل اللي عليك وسيب النتيجة علي الله، "وما النصر إلا من عند الله " .

..احمد جعفر قال ان وجودكم فى البطولات الدوليه شرف لنا جميعا ، ولا يهمنا الفوز حتى لو كان صعب المحال ، المهم الأداء واللعب برجوله للنهايه كما تعودنا من لاعبي النادي الأهلي نادي القرن .

اقرأ أيضا:

ندوة الاستزراع البحرى توصي بالحجر الصحي للواردات الداعمة للمجال